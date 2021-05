1 maja Święto Pracy i 3 maja Święto Konstytucji. Czy trzeba iść też do kościoła? [1.05.2021 r.]

Czy 1 maja trzeba iść do kościoła? Czy jest to święto nakazane? Wyjaśniamy.

1 maja obchodzimy tzw. Święto Pracy, z kolei 3 maja to Święto Konstytucji nazywane także Narodowym Świętem Trzeciego Maja. Czy są to święta świeckie czy kościelne? Czy tego dnia katolicy powinni iść do kościoła na mszę? Wyjaśniamy.

Święto Konstytucji 3 maja - czy trzeba iść do kościoła Dzień 3 maja, nazywany Świętem Konstytucji, to tzw. Narodowe Święto Trzeciego Maja. Jest to polskie święto państwowe obchodzone dnia 3 maja w rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja z 1791 roku. Święto Konstytucji zostało ustanowione w 1919, przywrócono je po okresie PRL w 1990. 3 maja to oficjalne święto państwowe i dzień ustawowo wolny od pracy. Jednak 3 maja obchodzone jest także święto kościelne. W kościele katolickim w Polsce 3 maja to Święto Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski. Czy w związku z tym 3 maja trzeba iść do kościoła? Tego dnia w kościołach w Polsce oczywiście odbywają się msze święte i uroczystości związane z Świętem Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski. To święto nie znalazło się jednak na liście świąt nakazanych przez kościół, w związku z czym katolicy nie mają obowiązku uczestniczenia 3 maja we Mszy Świętej.

Święto Pracy - czy trzeba iść do kościoła Dzień 1 maja jest nazywany także Świętem Pracy. Choć 1 maja określa się potocznie 'świętem', nie chodzi tutaj o święto kościelne, lecz świeckie. Święto Pracy to inaczej mówiąc Międzynarodowy Dzień Solidarności Ludzi Pracy. Jest to święto międzynarodowe, na całym świecie obchodzone właśnie 1 maja. Święto Pracy to święto klasy robotniczej, czyli wszystkich ludzi pracy. Na świecie obchodzone jest corocznie od 1890 roku. Z kolei w Polsce Święto Pracy zostało ustanowione świętem państwowym od 1950 roku. 1 maja - Święto Pracy [co to za święto państwowe, kiedy ustanowiono?]

1 i 3 maja - czy trzeba iść do kościoła? Wiele osób zastanawia się, czy w związku z tym, że 1 i 3 maja obchodzimy święto, to należy także iść do kościoła. Przypomnijmy, że w religii katolickiej, obowiązkiem uczestnictwa we Mszy Świętej objęte są wszystkie niedziele, a także dni, zawarte na liście świąt nakazanych. Nie ma wśród nich 1, ani 3 maja, czyli Święta Pracy i Święta Konstytucji. Oznacza to, że zarówno 1, jak i 3 maja nie trzeba obowiązkowo iść do kościoła.

1 i 3 maja - dzień wolny 1 i 3 maja jest za to dniem ustawowo wolnym od pracy, co oznacza, że większość sklepów, a także urzędów oraz punktów usługowych będzie tego dnia nieczynnych.