1 sierpnia 1944 r. w szeregach powstańczej armii byli też bydgoszczanie [zdjęcia]

- Długo nikt nie wiedział, że mamy w szpitalu takie postacie. Nie chwalili się tym, co robili w czasie wojny. Dopiero po 1990 roku to “się wydało" - usłyszałam przed laty od jednego z lekarzy obecnego Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dr. Antoniego Jurasza.

O kim medyk mówił? M.in. o prof. Janie Domaniewskim, nieżyjącym już współtwórcy Akademii Medycznej w Bydgoszczy (obecnie Collegium Medicum UMK) i dwukrotnym rektorze tej uczelni, także o zmarłym w 2018 r. dr. Jacku Śniegockim, znakomitym onkologu, współtwórcy Centrum Onkologii w Bydgoszczy.

Do połowy lat 80. XX w. powstańcy warszawscy, jeśli chcieli należeć do jakiejś organizacji kombatanckiej, mogli tylko zapisać się do ZBoWiD-u (Związek Bojowników o Wolność i Demokrację). Innej nie było. Dopiero w 1984 r., z inicjatywy dr. Stanisława Krasuckiego, żołnierza Armii Krajowej Okręgu Lwowskiego i Janusza Kokorniaka, uczestnika Powstania Warszawskiego, przy bydgoskim ZBoWiD-ie utworzono Klub Żołnierzy Powstania Warszawskiego (J. Kokorniaka wybrano na pierwszego przewodniczącego).