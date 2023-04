10 złotych za wypłatę gotówki z bankomatu to nie żart. Takie są teraz opłaty i prowizje w bankomatach [19.04.2023 r.]

Banki w Polsce podnoszą opłaty. Zmiany dotyczą zarówno kont osobistych, jak i firmowych. Wyższe opłaty za prowadzenie konta, prowizje za kartę bankomatową czy wypłatę z bankomatu - zobacz, co się zmieni w poszczególnych bankach.Sprawdź to teraz na kolejnych slajdach >>>>>

Podwyżki opłat bankowych 2023. Banki podnoszą opłaty i prowizje dla klientów posiadających konta osobiste i firmowe. Wyższe opłaty za prowadzenie konta, prowizje za kartę bankomatową czy wypłatę z bankomatu, rosnące ceny przelewów, ale także wpłat i wypłat gotówki - cenniki w niektórych bankach już się zmieniły, inne placówki szykują się do wprowadzenia nowych opłat i prowizji. Coraz więcej banków pobiera też opłatę za wypłatę gotówki z okienka kasowego. Jakie są teraz opłaty i prowizje? Czytaj więcej w naszym artykule.

10 złotych za wypłatę gotówki z bankomatu to nie żart

Banki w Polsce podnoszą opłaty. Zmiany dotyczą zarówno kont osobistych, jak i firmowych. Zdaniem wielu klientów, placówki w taki sposób przerzucają na nich swoje koszty, m.in. przegranych z frankowiczami i wakacji kredytowych. Banki w Polsce zmieniają cenniki. PKO BP, BNP Paribas czy BOŚ podnoszą opłaty zarówno za wypłaty z bankomatów, jak i operacje gotówkowe w oddziałach. Klienci mogą się spodziewać wyższych opłat za prowadzenie konta, prowizji za kartę bankomatową czy wypłatę z bankomatu. Wzrosną ceny przelewów ale także wpłaty i wypłaty gotówki. Coraz więcej banków pobiera też opłatę za wypłatę gotówki z okienka kasowego. Cenniki w niektórych bankach już się zmieniły, inne placówki szykują się do wprowadzenia nowych opłat i prowizji. Sprawdź też: Największy błąd przy płaceniu kartą! Popełnia go wiele osób. W ten sposób można stracić pieniądze

Coraz więcej banków pobiera opłatę za wypłatę gotówki z okienka kasowego. Z reguły cena takiej operacji wynosi około 10 zł, ale rekordziści potrafią naliczyć nawet 30 zł. Niebawem 10 złotych prowizji za wypłatę z bankomatu może stać się normą. Kiedy dojdzie przelew? Takie są teraz godziny przelewów w bankach [PKO PB, ALIOR, MILLENNIUM, PEKAO, MBANK, SANTANDER] - sprawdź w galerii:

PKO BP - ważne zmiany dla klientów. Tak bank podnosi ceny

PKO Bank Polski - największy bank w kraju - szykuje się do zmiany cennika. W czerwcu podniesie opłaty za niektóre usługi, mi.in. opłaty w kartach kredytowych. Jak informuje Bankier.pl, od 1 czerwca takie konta jak PKO Konto za Zero (stare), PKO Konto Rodzica, PKO Konto Pogodne, Konto Spektrum Adm., Konto Ulubione Adm. i Konto Codzienne Adm. zostaną przekształcone w Konto za Zero. Rachunek będzie za darmo, a karta będzie kosztowała 10 zł. Opłaty tej będzie można uniknąć, dokonując 5 transakcji bezgotówkowych kartą lub Blikiem. Wypłata z bankomatów obcych będzie kosztowała 10 zł (za darmo Blikiem). Pierwsza wpłata i wypłata w placówce będzie za 0 zł, każda kolejna będzie kosztować 10 zł.

Wzrosną opłaty za użytkowanie kart kredytowych, zostaną też wprowadzone nowe zasady wypłat. Zmieni się także struktura kont dla młodzieży.

BNP Paribas - ważne zmiany dla klientów. Tak bank podnosi ceny

Bank podniósł ceny kart debetowych o kilka złotych (jest to opłata warunkowa), droższe są wpłaty i wypłaty w placówce, wypłaty z bankomatów Euronet i wypłaty gotówki z bankomatów za granicą. BNP Paribas podnosi też ceny kont firmowych. Wzrastają opłaty za karty debetowe, opłaty za niektóre przelewy w oddziale lub Centrum Telefonicznym czy opłaty za papierowe dokumenty wysyłane do klienta. Droższe jest użytkowanie tokena do GOonline Biznes. Najważniejszą ze zmian jest podwyższenie opłat za wpłaty i wypłaty gotówki w banku z 10 zł do 12 zł (dotyczy także rachunków oszczędnościowych oraz rachunków walutowych).

BOŚ - ważne zmiany dla klientów. Tak bank podnosi ceny

Zmiany w cenniku wprowadził także BOŚ - jeden z najmniejszych banków na polskim rynku. Konto w Banku Ochrony Środowiska stanie się jeszcze droższe - koszt wzrósł z 6 zł do 9 zł a opłaty można uniknąć, zasilając je wpływami na poziomie 1500 zł (zamiast dotychczasowego 1000 zł).

Droższa będzie też karta do rachunku - wzrośnie z 7 zł do 8 zł. Droższe będą też przelewy w placówkach. Cena wzrośnie z 6 zł do 8 zł. W przypadku przelewów SEPA nowy cennik przewiduje zmianę z 8 zł na 10 zł. Droższe będzie też karta debetowa w wersji "foto" - cena wzrośnie z 10 zł na 15 zł.

Takie są teraz opłaty i prowizje

Wyższe opłaty za prowadzenie konta, prowizje za kartę bankomatową czy wypłatę z bankomatu - banki w Polsce podnoszą opłaty. Zobacz w poniższej galerii, co się zmieni w poszczególnych bankach.

Zmiany mogą oznaczać, że na podwyżki w najbliższych miesiącach zdecydują się kolejne instytucje. Zobacz też: Oto, co oznacza tajemnicza literka R na skrzynkach pocztowych. To ważna informacja dla listonosza

