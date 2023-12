100 róż na setne urodziny pani Dziuni z Kruszyna. Jubilatka od kilkudziesięciu lat czyta „Gazetę Pomorską”

Na koncercie Zenka Martyniuka też była

- Babcia prowadzi aktywny tryb życia. Zabieram ją na festyny, występy, warsztaty, wszyscy ją tu znają – informuje wnuczka Katarzyna Sokołowska, która od ponad trzech lat gości u siebie starszą panią. W tym roku pani Kunegundy nie mogło zabraknąć m. in. na dożynkach gminnych. Była także na koncercie Zenka Martyniuka w Sicienku. Ochroniarze przygotowali dla niej specjalne miejsce, by nikt jej nie zasłaniał.

Gości seniorka wita w eleganckiej kreacji z diademem na głowie. Jak przyznaje, sto lat minęło jej szybko, sama nie wie jak. Czuje się najwyżej na 50 lat. Na urodzinowym spotkaniu dziękowała wnuczce za opiekę. I krewnym, bo interesują się, dzwonią, pytają o zdrowie. „Sto lat to za mało, sto lat to za mało, 120 by się zdało” – podśpiewuje, bo lubi śpiewać. Niegdyś występowała w kościelnym chórze. - Babcia jest nie do zdarcia. Niedawno na weselu wytrwała do 4 w nocy – opowiada wnuczka.