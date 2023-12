100 tys. pasażerki lotu Warszawa - Kraków to bliźniaczki z Kujaw i Pomorza chorujące na porażenie mózgowe

-To było najpiękniejsze, co nas dotąd spotkało - nie kryją wzruszenia Marta i Magda ze Sławęcina, chorujące na Dziecięce Porażenie Mózgowe. Można im, naprawdę, pozazdrościć energii!

Nigdy wcześniej nie leciały samolotem.

Ktoś chciał je usłyszać i usłyszał

- Gdy we wrześniu podczas Szczytu H2H, którego jesteśmy członkiniami rady programowej, w luźnych rozmowach wypowiedziałyśmy swoje marzenie o locie samolotem, o „zwiedzeniu” lotniska, zobaczeniu jak działa asysta PRM (Passengers with Reduced Mobility), obsługiwana przez Welcome Airport Services, nie sądziłyśmy, że to się uda, a jednak - opowiadają nam siostry Magda i Marta Wróbel ze Sławęcina (gmina Inowrocław), chorujące na Dziecięce Porażenie Mózgowe. Opowiadają tak, że może powstać ten artykuł bez redagowania, bo też prowadzą bloga dziennikarskiego. - Ktoś chciał nas słyszeć i usłyszał, to była Magdalena Zawadzka, wiceprezes Polish Airports Academy, dbająca o przeszkolenie najlepszych pracowników dla lotnictwa i biznesu. I to jej zespół chciał spełnić nasze marzenie! A nam zależało, żeby pokazać, jak uda się podróżować z niepełnosprawnościami - mówi Magda.

Ten lot odbył się 15 grudnia. Związanych z nim było dużo osób i firm: Welcome Airport Services Sp. z o. o., Lotnisko Chopina (Chopin Airport), Polskie Porty Lotnicze S.A., Hilton Garden Inn Kraków Airport.

Dużo by opowiadać, co przeżyły dziewczyny, ale przed odlotem odebrały symboliczny bilet 100 tys. pasażera korzystającego z asysty PRM (pomaga we wszystkim) i nawet zagrałyśmy na słynnym fortepianie na lotnisku Chopina. - Wypiłyśmy przepyszną kawę w saloniku dla pasażerów na lotnisku - mówi Marta. Siostry opowiadają: - Do samego zapinania pasów w samolocie towarzyszyli nam asystenci gotowi wspierać na każdym etapie podróży, nawet gdy podczas kontroli bezpieczeństwa trzeba było zdjąć buty.

Jak pierwszy lot samolotem?

Mówią: - Ten moment oderwania się od ziemi jest niesamowity, bo nagle jesteś w chmurach, które wyglądają jak lodowiec…. Wcale się nie bałyśmy! Lot był przyjemny Samolot to trochę jak duży autobus albo wagon w pociągu. Podróż nim to ogromna przyjemność i może to zrobić każdy, bo wsparcie i pomoc jest!

Kolejną atrakcją magicznej wycieczki Magdy i Marty był lunch w gościnnych progach hotelu przy lotnisku w Krakowie. - Było tak smacznie, że nasi asystenci, którzy po nas przyszli, musieli... delikatnie pilnować czasu - tak podsumowują opowieść nasze kochane dziewczyny, Magda i Marta.

