1000 plus na dziecko co miesiąc. Oto zasady świadczenia w ramach Polskiego Ładu 2022 [10.10.2022]

Rodzinny kapitał opiekuńczy to dodatkowe świadczenie dla rodzin z dziećmi i jest jednym z filarów "Polskiego Ładu". Przyjmowaniem wniosków, ich rozpatrywaniem oraz wypłatą świadczenia zajmuje się Zakład Ubezpieczeń Społecznych.Rodzinny kapitał opiekuńczy otrzymasz na dziecko w wieku od 12. do 35. miesiąca. Świadczenie to nie zależy od dochodu rodziny i wyniesie w sumie do 12 tys. zł na drugie i każde kolejne dziecko. Szczegóły na kolejnych slajdach naszej galerii >>>

