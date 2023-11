11. edycja Wojewódzkiego Konkursu Krasomówczego "Tu Jestem" w Inowrocławiu. Będą rywalizować ci, którzy pięknie mówią

Jesteś miłośnikiem województwa kujawsko-pomorskiego? To doskonała okazja, aby swoje myśli ubrać w piękne słowa i do tego wygrać atrakcyjne nagrody. To już 11. edycja organizowanego przez Bibliotekę Miejską im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu Wojewódzkiego Konkursu Krasomówczego "Tu Jestem".

W tym konkursie uczniowie opowiadają o historii naszego województwa, znanych i mniej znanych urokliwych miejscach, pamiętliwych wydarzeniach i ich bohaterach, sławnych, znanych i charakterystycznych postaciach, walorach turystycznych, faunie i florze, pysznych regionalnych przysmakach etc.