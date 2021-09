11 zadań na jesień w ogrodzie. Te prace warto wykonać, by na wiosnę nie było strat

Przyroda najskuteczniej przypomina nam o zmieniających się porach roku. Zachodzące zmiany wymagają naszego działania w ogrodzie. Podpowiadamy, jakie prace ogrodowe warto wykonać we wrześniu i październiku, by wiosną otoczenie było piękne, a sprzęt nadawał się do użytku.

pixabay.com/JillWellington