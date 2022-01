12 000 na dziecko, 500 plus i 300 plus w 2022 roku. Co się zmieniło w świadczeniach? [4.01.2022]

Od 1 stycznia 2022 roku obsługą 500 plus, czyli tzw. świadczenia wychowawczego, zajmuje się Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Wyręczy w tym samorządy. Miesięcznie 500 plus otrzymuje około 6,5 mln dzieci. Szacuje się, że w latach 2022-2032 łączne koszty obsługi programu wyniosą ok. 427 mln zł, co ma oznaczać oszczędności dla budżetu państwa na poziomie ok. 3,1 mld zł w okresie 10 lat. Kto może w styczniu wnioskować o 500 plus? Obecnie wnioski o 500 plus mogą składać rodzice, którym dopiero urodziło się dziecko lub ci, którzy wrócili z zagranicy spoza Unii Europejskiej. Kiedy o 500 plus mogą wnioskować pozostali rodzice oraz jakie inne świadczenia im się należą w 2022 roku? Pokazujemy na kolejnych zdjęciach >>>>>

Pixabay.com