13 emerytura w 2024 roku - wyliczenia brutto i netto trzynastej emerytury. Aktualne dane 4 lutego [6.02.2024]

Ustawa z 2023 roku gwarantuje seniorom wypłatę dodatkowych świadczeń pieniężnych, jakimi są 13. i 14. emerytura. Bowiem od zeszłego roku również "czternastka" jest już świadczeniem stałym.

Wiele osób zastanawiało się, czy po wyborach parlamentarnych w 2023 roku rząd nie zdecyduje się na zlikwidowanie 13. emerytury. Seniorzy mogą spać spokojnie. To pewne, że "trzynastka" pozostaje w mocy i zostanie wypłacona w 2024 roku. Premier Donald Tusk na konferencji prasowej dotyczącej budżetu na rok 2024 potwierdził, że są pieniądze na wypłatę "trzynastek" i "czternastek".

- 13. i 14. będą wypłacone, są na to środki w budżecie, podwójna rewaloryzacja rent i emerytur w przypadku, gdy będzie ponad 5-proc. inflacja, a to będzie przypadek tegoroczny, są na to pieniądze zagwarantowane - poinformował premier Donald Tusk.