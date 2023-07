14 emerytura 2023 - tyle dostaniesz na konto. Najnowsze wyliczenia kwot - stawki netto [14.07.2023] Agnieszka Kasperek

Emeryci w roku 2023 ponownie otrzymają 14 emeryturę. Już wkrótce na konta seniorów trafią przelewy z ZUS. Trwają prace legislacyjne nad ustawą dotyczącą czternastej emerytury. Wiadomo już jednak, że czternaste emerytury trafią do kanonu świadczeń stałych, wypłacanych co roku. Wyjaśniamy, na jakich zasadach będą wypłacane czternastki i kto jest uprawniony, by dostać dodatkowe pieniądze. Prezentujemy, jakie kwoty w ramach czternastej emerytury zostaną wypłacone emerytom w 2023 roku.