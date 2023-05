14 emerytura już na stałe. Takie będą kwoty i terminy wypłat Czternastej Emerytury - tabela wyliczeń

Ile wyniesie 14 emerytura w 2023 roku?

- Dzisiaj na Radzie Ministrów przyjęliśmy 14. emeryturę jako stałe świadczenie (...) dla wszystkich emerytów w Polsce. To jest fundamentalna zmiana - poinformował premier Mateusz Morawiecki.

Trzynaste emerytury zostały już rozliczone, czas na czternaste emerytury. Po raz pierwszy czternasta emerytura została wypłacona w roku 2021. Ponownie - w 2022. Jeszcze w tym roku nie było wiadomo czy 14. emerytura pozostanie świadczeniem okazjonalnym i zostanie wypłacona także w 2023 roku, czy może również stanie się świadczeniem stałym, jak trzynasta emerytura. Jednak już wcześniej rząd oficjalnie potwierdził, że 14. emerytura będzie wypłacona w 2023, a teraz dowiadujemy się także, że zapadła decyzja, by 14. emerytura również stała się świadczeniem stałym, wypłacanym co roku.

Co to oznacza w praktyce? Osoby, które otrzymują miesięcznie nie więcej niż 2 900 złotych, w 2023 roku otrzymają 14. emeryturę w wysokości 1 588,44 zł brutto (równowartość najniższej emerytury) czyli 1 445,48 zł netto (na rękę). Osoby, które otrzymują świadczenia wyższe niż 2900 zł brutto, 14-tka zostanie pomniejszona według zasady „złotówka za złotówkę”.

14. emerytura na stałe. Co się zmienia?

Nowością jest tzw. elastyczny czas wypłaty świadczenia. Co to może oznaczać dla emerytów? Brak stałego, określonego przepisami terminu wypłaty w trakcie roku kalendarzowego. Data ta miałaby być co roku wskazywana przez właściwego ministra.