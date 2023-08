15 sierpnia - co to za święto? Czy w święto Wojska Polskiego i Matki Boskiej Zielnej trzeba iść do kościoła? [13.08.23] OPRAC.: Magdalena Walczak-Grudzka

Zobacz galerię Anna Kaczmarz

We wtorek, 15 sierpnia w Polsce obchodzimy dwa święta: kościelne i państwowe. Chodzi o święto Matki Boskiej Zielnej i Wojska Polskiego. Co to za święta i jakie wiążą się z nimi tradycje? Dlaczego zostały ustanowione? Skąd wzięła się tradycja święta Matki Boskiej Zielnej i Wojska Polskiego? Czy 15 sierpnia trzeba iść do kościoła? Sprawdź, czy jest to święto nakazane w Kościele katolickim. Wyjaśniamy, czy 15 sierpnia to dzień obowiązkowego uczestnictwa we Mszy Świętej.