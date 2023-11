150 lat solowarstwa na Kujawach, 55 lat górniczej orkiestry. Obchody Barbórki w Inowrocławskich Kopalniach Soli. Zdjęcia

Barbórka 2023 w Inowrocławiu. Poświęcenie figury św. Barbary. Kwiaty pod pomnikami

Barbórka 2023 w Inowrocławiu. Uroczystość w Sali Koncertowej

Szef Orlenu napisał między innymi: "Solino jest największym producentem solanki w Polsce. Eksploatowane przez spółkę złoża są wykorzystywane, jako naturalne magazyny dla ropy naftowej i paliw w Polsce. To najlepszy przykład tego, jak odpowiedzialnie i skutecznie można wykorzystywać istniejąca infrastrukturę dla zapewnienia niezachwianego bezpieczeństwa odbiorców energii. Przyjmijcie wyrazy szacunku dla waszej pracy i życzenia, by Święta Barbara, patronka górników zawsze czuwała nad waszym bezpieczeństwem, a także roztaczała opiekę nad waszymi bliskimi".

- Ostatnie lata, to czas intensywnych inwestycji. Gratuluje wam osiągnięć, wyników finansowych i tego, że jesteście firmą o ogromnym znaczeniu dla Inowrocławia, regionu i Polski - dodał wojewoda. Jednocześnie wyróżnił prezesa Solino Wiesława Biernackiego medalem za szczególne dokonania na rzecz województwa kujawsko-pomorskiego.

Prezes Wiesław Biernacki dziękował pracownikom Solino za ciężką pracę i za to, że od 2021 dni w firmie nie doszło do żadnego wypadku, co świadczy o profesjonalizmie i doświadczeniu załogi.

- Nasza spółka się rozwija. Życzę, żebyście z satysfakcją i dumą mogli przychodzić codziennie do naszej pracy - zaznaczył prezes.

W trakcie uroczystości poinformowano o przyznaniu Solino prestiżowego wyróżnienia, jakim jest Srebrna Karta Lidera Bezpiecznej Pracy. Nadaje je Centralny Instytut Ochrony Pracy Państwowy Instytut Badawczy. Firma została nagrodzona w ten sposób za wspomniane 2021 dni bez wypadku.