"1670" na Netflix - 10 najlepszych cytatów z serialu. Zobaczcie zdjęcia! [2.01.2024]

O czym jest serial "1670" na Netflix?

Serial "1670" pokazuje w krzywym zwierciadle losy szlachty, duchowieństwa i chłopów pod koniec XVII wieku. Przenosi nas więc do niewielkiej wsi, w czasy, w których Rzeczpospolita szlachecka powoli chyli się ku upadkowi.

Twórcy serialu zadbali o to, by oddać klimat tamtych czasów. Kręcony był między innymi w skansenie w Kolbuszowej. Nie jest to jednak serial historyczny. Mnóstwo tu bowiem odwołań do współczesności. To przede wszystkim komedia satyryczna obśmiewająca polskie przywary.