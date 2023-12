20 dodatkowych lokomotyw z Pesy dla Cargounit. Umowa podpisana!

Cargounit to jedna z największych firm zajmujących się wynajmem lokomotyw i lider tego typu usług w Europie Środkowo Wschodniej. W październiku 2022 roku Spółka posiadająca flotę ponad 200 lokomotyw podpisała z Pesą umowę zakładającą dostawę dziesięciu pojazdów, z opcją na dostawę 20 kolejnych lokomotyw. Ostatecznie zamówienie zostało zwiększone i bydgoski producent dostarczy w sumie 40 Gamy Marathon do końca 2024 roku.

Lokomotywy oszczędzają czas i zmniejszają koszty

- Zakup lokomotyw z modułem dojazdowym z PESA okazał się właściwą decyzją biznesową w odpowiedzi na potrzeby przewoźników w zakresie nowoczesnych lokomotyw. W tej chwili w eksploatacji mamy już 19 takich lokomotyw, a nasi klienci doceniają zalety podwójnego napędu, który pozwala prowadzić składy w trakcji elektrycznej, a następnie przy użyciu tej samej lokomotywy wykonywać prace manewrowe w portach czy terminalach. To rozwiązanie oznacza oszczędność czasu, zmniejszenie kosztów i większą efektywność przewozów. Pozytywna ocena rynku oraz szybki termin dostawy do końca 2024 roku miał kluczowe znaczenie dla decyzji o zwiększeniu zamówienia do 40 lokomotyw – powiedział Łukasz Boroń, prezes CARGOUNIT.

Dodatkowy napęd lokomotywy jest przydatny m.in. w sytuacjach awaryjnych, pozwalając doprowadzić pociąg do celu pomimo nagłego zaniku napięcia w sieci. Nadesłane/Pesa

Gama Marathon to lokomotywa elektryczna z modułem dojazdowym. Napędzany dodatkowym, nowoczesnym i ekologicznym silnikiem agregat prądotwórczy umożliwia poruszanie się̨ lokomotywy na odcinkach pozbawionych sieci trakcyjnej. Ten użytkowany i doceniany przez przewoźników dodatkowy napęd, przeznaczony głównie do prac manewrowych, umożliwia prowadzenie składu towarowego o masie 3200 ton na wzniesieniu sięgającym nawet 7 promili. Jest także przydatny w sytuacjach awaryjnych, pozwalając doprowadzić pociąg do celu pomimo nagłego zaniku napięcia w sieci.