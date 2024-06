20 lat Jutrzenki! Takie słodkości są produkowane w Bydgoszczy. Tak bawili się pracownicy na pikniku "20 lat na słodko" - mamy zdjęcia

Co produkuje Colian w Bydgoszczy?

- Gdy sięgam pamięcią 20 lat wstecz, jako pierwsze przychodzą mi na myśl towarzyszące nam wtedy emocje – radość i ekscytacja; wszyscy czuliśmy podniosłą atmosferę. Zdawaliśmy sobie sprawę ze spoczywającej na nas odpowiedzialności – marka Jutrzenka była doskonale znana. Zależało nam na dalszym jej budowaniu, chcieliśmy też, by bydgoski zespół poczuł się dobrze w szeregach naszej organizacji. Z perspektywy czasu uważam, że udało nam się tego dokonać – mówi Jan Kolański, prezes Grupy Colian. - Dziękuję wszystkim pracownikom, współpracownikom i parterom za nieustanne zaangażowanie - bez fantastycznego zespołu sukces naszej firmy nie byłby możliwy. To ludzie tworzą jej historię i sprawiają, że skala działalności jest tak imponująca. Jestem dumny, że zapoczątkowana w 2004 r. tradycja cukiernicza w Colian jest nadal pielęgnowana, a polskie produkty konkurują jakością i odważnie wychodzą na rynki zagraniczne.

Aktualnie w Bydgoszczy produkowane są m.in. wafle Familijne, ciastka Jeżyki a także herbatniki Petit Beurre, bakalie w czekoladzie i galaretki Mella, znane konsumentom w całym kraju. Konsolidacja pięciu przejętych wówczas zakładów przyniosła wymierne efekty – uproszczono łańcuchy dostaw, usprawniono procesy, co przełożyło się na poprawę efektywności i ponad ośmiokrotny wzrost przychodów całej organizacji.

Piknik: "20 lat na słodko"

Okrągły jubileusz to okazja do wspólnego świętowania. Na rodzinnym pikniku pod hasłem „20 lat na słodko” w bydgoskim parku Myślęcinek, spotkało się ok. 2000 osób – pracowników Grupy Colian i ich bliskich. Podczas wydarzenia m.in. wyróżniono osoby z najdłuższym, ponad 40-letnim, stażem pracy w organizacji. Doskonałą zabawę zapewnił koncert zespołu Czerwone Gitary.