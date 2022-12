21 dni urlopu dla seniorów. To czeka emerytowanych pracowników wsi w 2023 roku [15.12.2022 r.]

Obecnie prawo do skorzystania z finansowanego przez KRUS wyjazdu do sanatorium mają osoby, które są zagrożone utratą całkowitej zdolności do pracy w gospodarstwie lub są uznane okresowo za całkowicie niezdolne do pracy, przy czym odbyta rehabilitacja mogłaby przyczynić się do odzyskania zdolności do pracy.

15 czerwca 2022 roku zmieniono ustawę o ubezpieczeniu społecznym rolników. "Super Express" przypomina, że niektóre jej zapisy zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2023 roku. Będzie zielone światło na uzdrowiskowe leczenie dla emerytów-rolników. Turnus taki ma trwać maksymalnie 21 dni.

Jak będzie można uzyskać "bilet" do sanatorium? Procedura kwalifikacji ma być podobna do tej obowiązującej w NFZ. Lekarz pierwszego kontaktu wypełni wniosek o rehabilitację leczniczą. Wypełniony dokument należy dostarczyć do oddziału KRUS.