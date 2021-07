22 lipca? To święto zostanie całkowicie zapomniane

- Zinstytucjonalizowanie porządku społecznego odnoszącego się do ważnych z punktu widzenia nowej władzy zdarzeń. Należało zapomnieć święta z przeszłości. Haniebnym działaniem było “wygumkowanie” z Grobu Nieznanego Żołnierza niektórych świąt, związanych z Legionami, a wpisanie miejsc bitewnych - może mniej zasłużonych dla Polski – np. znalazło się tam Debrzno, które zostało wyzwolone przez Armię Czerwoną, a żołnierz polski nawet tamtędy nie przechodził. Propagandowe zagranie.

- Co było zadaniem tych nowych świąt?

- To data ogłoszenia tzw. Manifestu lipcowego Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego w 1944 roku. Symbolicznie nawiązuje do początku poprzedniego ustroju. Nowa władza, szczególnie po 1949 roku zapominała o przedwojennym święcie 3 maja, czy 11 listopada. Najważniejszymi świętami stało się 22 lipca, 1 maja czy 12 października, dzień bitwy pod Lenino jako święto Wojska Polskiego.

- W słusznie minionej epoce świętowalibyśmy dziś, 22 lipca Narodowe Święto Odrodzenia Polski. Co upamiętniała ta data?

- Przypominam, że zostały zaproponowane jeszcze podczas trwania tragedii wojennej. Współczesna propaganda PiS także wskazuje budowy nowego ładu – Przekop Mierzei, Centralny Port Komunikacyjny. Socjalizm miał również swoje wielkie budowy, jak Nową Hutę, a później Port Północny. To są oczywiście ważne inwestycje, często jednak wykorzystywane w wymiarze propagandowym.

- Hasła: reform rolnej, nacjonalizacji przemysłu, odbudowy gospodarki trafiały do odbiorców?

- Oczywiście! Święto Odrodzenia było starannie przygotowywane przez propagandę, organizowano ogromną liczbę uroczystości, akademii, zdarzeń pompatycznych. Często otwierano ważne inwestycje, by następnego dnia je zamykać, ponieważ nie były jeszcze gotowe . Był to dzień symbolicznego prezentowania dorobku partii i narodu.

- To zależy w jakich okresach, do 1948 - 49 roku często w świętach państwowych uczestniczyli również duchowni. Dopiero w latach 50. rozpoczyna się rywalizacja, choć także na zasadzie falowania. Na przełomie lat 50 – 60. nastąpił krótki okres zbliżenia z Kościołem, a symbolicznym przejawem rywalizacji były obchody Tysiąclecia Państwa Polskiego, a Kościół obchodził Tysiąclecie Chrztu Polski. Na kościelnych obchodach w Gnieźnie pojawiły się potężne tłumy, natomiast przy okazji obchodów państwowych te tłumy były nieco bardziej zorganizowane. Chyba jednak pierwszomajowe pochody miał bardziej przymusowy charakter. 22 lipca był okresem urlopowym, trudniej było nakłonić ludzi do świętowania.