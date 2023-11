25-lecie Powiatu Żnińskiego. Gala jubileuszowa w Barcinie [zdjęcia]

- Wcześniej samorządy gminne podejmowały uchwały o przynależności do poszczególnych powiatów. Dzień wcześniej, a więc 4 czerwca 1998 roku odbywały się sesje rad gmin w Szubinie i Kcyni. Wtedy będąc kierownikiem Urzędu Rejonowego pojechałem na sesję do Szubina, a mój ówczesny zastępca druh Zdzisław Dąbrowski udał się na sesję do Kcyni. Zabiegaliśmy o to, by powiat żniński był w takim zasięgu terytorialnym ,jak w przeszłości funkcjonowały urzędy rejonowe. Przypomnę, że Urząd Rejonowy w Żninie swym zasięgiem obejmował dwa pełne powiaty: żniński (gminy Żnin, Janowiec Wielkopolski, Gąsawę i Rogowo) oraz cały powiat szubiński (gminy Łabiszyn, Barcin, Szubin i Kcynia). Niestety na tej sesji zarówno w Szubinie jak i Kcyni podjęto decyzję o przynależności tych dwóch gmin do powiatu nakielskiego, który powstawał od podstaw, gdyż w Nakle do 1975 roku powiatu nie było. Zakończyło się to tym, że do powiatu żnińskiego należy sześć gmin - powiedział starosta Zbigniew Jaszczuk.