3 maja to święto państwowe i kościelne. Czy trzeba iść do kościoła? Sprawdź, czy 3 maja to święto nakazane [3.05.2024 r.]

3 maja obchodzone są dwa święta - państwowe i kościelne. Jedno z nich to Narodowe Święto Trzeciego Maja, zwane potocznie Świętem Konstytucji 3-go Maja. Drugie - to Święto Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski. W tym roku 3 maja przypada w piątek. 3 maja to dzień ustawowo wolny od pracy. Czy 3 maja trzeba iść do kościoła? Sprawdź, czy to święto nakazane w Kościele katolickim. Wyjaśniamy, czy w święto 3 maja należy uczestniczyć we mszy świętej.