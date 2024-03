"3000 złotych na rękę miesięcznie". Pracownicy z Kujawsko-Pomorskiego podają swoje zarobki [12.03.2024]

Ile płacą we Włocławku?

Zarabiają mniej niż minimalna? To jest możliwe!

Średnie wynagrodzenie na Kujawach i Pomorzu to 4955 zł na rękę

Nie brzmi to zbyt optymistycznie, ale pracownicy z Kujaw i Pomorza najczęściej mówią, że zarabiają 2000 - 2999 zł na rękę miesięcznie.

Średnie wynagrodzenie na Kujawach i Pomorzu to 4955 zł na rękę

Średnie wynagrodzenie na Kujawach i Pomorzu wynosi 6785,41 zł brutto miesięcznie, to jest 4 955 zł na rękę (to zarobki ze stycznia 2024, GUS nie podał jeszcze lutowych). Niestety, wielu mieszkańców naszego regionu o takiej pensji może tylko pomarzyć...

Zarabiają mniej niż minimalna? To jest możliwe!

Nie brzmi to zbyt optymistycznie, że najczęściej pracownicy wymieniają 2000 - 2999 zł na rękę, bo to mniej nawet niż minimalne wynagrodzenie. I tak często musi być, skoro tyle osób podało w badaniu, że zarabia mniej niż 3000 złotych netto.

Dodajmy, że zgodnie z ustawą o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, wysokość pensji osoby zatrudnionej w pełnym miesięcznym wymiarze czasu pracy nie może być niższa od kwoty wskazanej w wymienionej ustawie. Obecnie to jest 4242 zł brutto ( 3 221 zł netto).

Mówimy tutaj o całym etacie, ale najniższa płaca tych, którzy pracują w niepełnym wymiarze jest przeliczana proporcjonalnie do przepracowanych godzin. To oznacza, że pracownik np. na pół etatu zarobi co najmniej 2121 zł brutto w pierwszym półroczu 2024 roku, czyli 1 665 zł.

I dokładnie tyle, w badaniu Personnel Service, wskazało 2 procent pracowników z naszego regionu. Z kolei 17 procent odmówiło odpowiedzi na pytanie, jak im płacą.