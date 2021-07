30-latek z Torunia, poszukiwany listem gończym, schował się za łóżko. Zdradziły go... wystające stopy

- Funkcjonariusze podejrzewali, że mężczyzna może ukrywać się w jednym z mieszkań na Mokrym, należącym do członka jego rodziny - informuje asp. Wojciech Chrostowski z biura prasowego policji w Toruniu. - Ustalenia okazały się trafne. Kiedy policjanci zapukali do drzwi wytypowanego mieszkania, otworzyła im babcia poszukiwanego. Kobieta twierdziła, że wnuka nie ma go w domu.