32-latka z pow. świeckiego nie zatrzymała się do kontroli drogowej. Policjanci ścigali ją radiowozem, a potem pieszo Małgorzata Stempinska

Kobieta nie zatrzymała się do kontroli drogowej. Mimo sygnałów świetlnych i dźwiękowych kontynuowała niebezpieczną jazdę. Nie dość, że sąd wydał wobec niej nakaz doprowadzenia, aby odbyła zasądzoną karę, to jeszcze okazało się, że nie miała uprawnień do kierowania autem.