40 lat rolniczej "Solidarności". 12 maja 1981 roku powstał niezależny związek zawodowy rolników

- 40 lat temu, 12 maja odbyła się rejestracja związku zawodowego Solidarność w sądzie w Warszawie - przypomina Wojciech Mojzesowicz, były minister rolnictwa . - Jesteśmy tu po to, by przypomnieć, że to regionu Kujawsko-Pomorski, to tutaj rolnicy z całej Polski podpisali porozumienia, wywalczyli to porozumienie, gdzie było zapisane, że władza wyraża zgodę na rejestrację związku.

Powinniśmy podkreślić determinację rolników, nie chcemy, by to poszło w zapomnienie.

- Dlaczego potrzebny jest związek zawodowy? My 40 lat temu walczyliśmy o demokrację, o porządek. Związki zawodowe mają prawo do protestów - podkreśla były minister i nawiązuje do ubiegłorocznych strajków. - Jeżeli zgłaszają protest, to policja ma ochraniać. Tu mam taki dokument, który pasowałby do dokumentów sprzed 40 lat. Manifestujący rolnicy zostają ukarani przy piątce dla zwierząt. 6 mandatów i 2 sprawy skierowane do sądu - mówi Mojzesowicz i zapewnia, że nie było sytuacji zagrażającej życiu czy zdrowiu. Mówi i pokazuje pismo z Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy.