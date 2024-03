400 zł miesięcznie dodatkowo z ZUS. Nowe wsparcie kosztów opieki nad dziećmi - zasady i kryteria żłobkowego [19.03.2024]

Kto może uzyskać żłobkowe?

Warto wiedzieć, że przy dofinansowaniu nie ma kryterium dochodowego. Aby skorzystać z niego, dziecko musi uczęszczać do placówki, która jest wpisana do rejestru żłobków i klubów dziecięcych albo być pod opieką dziennego opiekuna wpisanego do wykazu dziennych opiekunów.