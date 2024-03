400 zł miesięcznie z ZUS na dziecko. Mamy listę rodziców, którzy otrzymają to świadczenie [13.03.24]

Wniosek o tzw. żłobkowe, czyli dofinansowanie pobytu dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna można złożyć wyłącznie elektronicznie do ZUS. Wyjaśniamy, kiedy się należy.

Prawo do dofinansowania nie zależy od dochodów rodziny. Wynosi maksymalnie 400 zł miesięcznie, jednak nie więcej niż faktyczna opłata ponoszona przez rodzica za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna. Opłata za pobyt to kwota po uwzględnieniu zniżek, dotacji z budżetu gminy lub środków unijnych. Nie wlicza się do niej kosztów za wyżywienie. - Aby skorzystać z dopłaty, dziecko musi uczęszczać do placówki, która jest wpisana do rejestru żłobków i klubów dziecięcych albo być pod opieką dziennego opiekuna wpisanego do wykazu dziennych opiekunów - wyjaśnia Krystyna Michałek, regionalny rzecznik ZUS województwa kujawsko-pomorskiego.

400 zł na dziecko. Komu się należy w 2024 roku

Dofinansowanie dotyczy dzieci, które nie są objęte rodzinnym kapitałem opiekuńczym. Chodzi np. o pierwsze lub jedyne dziecko w rodzinie. Mogą z niego skorzystać też rodzice na drugie lub kolejne dziecko w rodzinie, ale tylko za okresy uczęszczania do żłobka, klubu dziecięcego lub do dziennego opiekuna, za które nie przysługuje rodzinny kapitał opiekuńczy (np. gdy dziecko uczęszcza do żłobka przed 12. miesiącem życia lub po ukończeniu 36. miesiąca życia).

Ze wsparcia można korzystać nie dłużej niż do końca roku szkolnego, w którym dziecko ukończy 4. rok życia.

400 zł na dziecko. Jak złożyć wniosek

Wniosek o dofinansowanie pobytu dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna można złożyć wyłącznie elektronicznie za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych ZUS. Rodzice, którzy mają numer PESEL mogą taki wniosek złożyć również przez: aplikację mZUS,

portal Emp@tia lub

bankowość elektroniczną.

„Żłobkowe” nie trafia bezpośrednio na konto rodziców, tak jak to jest w przypadku np. 800 plus czy rodzinnego kapitału opiekuńczego. Wypłaty świadczeń są przekazywane bezpośrednio na konto placówek opieki w terminie do 20. dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. Jednak aby ZUS mógł przekazać dofinansowanie, placówka powinna wprowadzić do rejestru żłobków/klubów albo wykazu dziennych opiekunów kwotę faktycznie poniesionej opłaty za dziecko za dany miesiąc w terminie do 5. dnia roboczego następnego miesiąca. Jeśli placówka uzupełni dane z opóźnieniem lub pojawią się nieścisłości, to może to wydłużyć czas oczekiwania na wypłatę dofinansowania. O kwocie środków przekazanej przez ZUS na rachunek placówki Zakład poinformuje rodziców poprzez umieszczenie informacji na ich profilu PUE ZUS. W województwie kujawsko-pomorskim w ubiegłym roku wypłacono ponad 7 tys. dofinansowań na łączną kwotę niemal 20 mln zł.