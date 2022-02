5 pracowników w Bydgoszczy żąda zaległych pensji. Była szefowa mówi, że im wypłaciła

Młody bydgoszczanin uważa się za jednego z poszkodowanych. - Jesienią 2021 pojawiło się ogłoszenie - wspomina. - Nowy lokal gastronomiczny szukał obsługi do kuchni. Mam doświadczenie w zawodzie. Zgłosiłem się. To była praca na umowę zlecenie, za najniższą możliwą stawkę, obowiązującą w tamtym roku, czyli 18,30 złotych brutto na godzinę. Wychodziło około 12 zł na rękę.

Tyle że - jak zaznacza czytelnik - nie otrzymał nawet złotówki.

- Ani ja, ani cztery inne osoby, które w tym samym czasie zostały zatrudnione. Miałem wypadek przy pracy. Uciąłem się w palec. Rana była tak głęboka, że trafiłem do lekarza. Potem do firmy już nie wróciłem. Przed gwiazdką 2021 powinienem dostać wypłatę, jakieś 800 zł na rękę. Do teraz przelewu brak.