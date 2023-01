500+ dla małżeństw. Żony i mężowie z długim stażem dostawaliby po 500 zł miesięcznie [1.01.2023 r.]

Ci, którzy się pobrali, mogą niebawem zacząć mieć korzyści z tego tytułu. Chodzi o nowe świadczenie, 500 plus dla małżeństw. Temat narodził się jakieś dwa lata temu, wtedy jednak nawet nie trafił na biurko prezydenta Andrzeja Dudy. Teraz pomysł przyznania ekstra świadczenia powraca.

Coraz dalej nam do ślubnego kobierca. 2018 rok był ostatnim, gdy w województwie kujawsko-pomorskim pobrało się ponad 10 000 par (dokładnie: 10 364). Potem odnotowywano na naszym terenie coraz mniej ślubów. W 2021 roku zarejestrowano 8 578 nowych małżeństw. Tak wynika z danych Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy. Nie tylko jednak pandemia i związane z nią ograniczenia wpłynęły na spadek w tym zakresie.

- W ustanowionym Roku Rodziny zwracamy się z apelem do Wysokiej Izby o uchwalenie ustawy pn. Małżeństwo 500 plus - wskazują autorzy projektu, czyli małżeństwo, które pobrało się w 1972 roku. Występuje w swoim imieniu, ale też rzeszy swoich rówieśników. Kim konkretnie są autorzy projektu, tego nie wiadomo.

Petycja 500 plus dla małżeństw złożona

Projekt, przygotowany przez obywateli w formie petycji, trafił w grudniu br. do Sejmu. Propozycję złożono do Komisji ds. Petycji. Biuro Analiz Sejmowych poinformowało, że petycja w sprawie nowego 500 plus spełnia wymogi formalne, więc może być procedowana przez parlament. W petycji nie określono natomiast zasad przyznawania i wypłaty świadczenia, ani źródeł jego finansowania. Wiadomo, że wypłaty pochodziłyby z budżetu państwa.