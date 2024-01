500 plus dla małżeństw - temat wraca. Te małżeństwa mogą dostać nietypową nagrodę [30.01.2024]

Kwota zyskała potoczną nazwę 500 plus, chociaż nie nawiązuje do wysokości wypłaty.

"Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, celem dodania do katalogu świadczeń rodzinnych o świadczenia dla małżonków posiadających przynajmniej 50-letni i dłuższy staż małżeński" - oto tytuł jednego z zaplanowanych na środę, 31 stycznia, posiedzeń komisji senackich. Chodzi o wypłaty dla małżeństw, żyjących razem co najmniej 50 lat.

Emeryci dostają wprawdzie m.in. 13. i 14. emerytury, ale niektórym nadal trudno związać koniec z końcem. Pismo w sprawie 500 plus trafiło w styczniu 2023 roku do Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w Senacie. Obywatelska petycja wpłynęła do Sejmu jeszcze w poprzedniej jego kadencji. Im dłuższy staż, tym więcej pieniędzy dostawaliby żona z mężem.