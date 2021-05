500 plus teraz znaczy mniej niż rok temu. Czy może wzrosnąć do 700 plus? [6.05.21]

W tym roku zmianie ulega okres rozliczeniowy programu Rodziny 500+. Chodzi o czas od 1 czerwca 2021 r. do 1 maja 2022 r. Aby móc dalej korzystać ze świadczenia, rodzice muszą znowu złożyć dokumenty. Jeżeli tego nie zrobią, stracą pieniądze. Możliwa jest też podwyżka 500 plus do 700 plus. - To uzasadniony krok – mówią eksperci.

Program 500 plus jest realizowany od kwietnia 2016 r., a od 1 lipca 2019 r. świadczenie to przysługuje na wszystkie dzieci do 18. roku życia. Wysokość uzyskiwanych dochodów przez rodziców lub opiekunów nie ma znaczenia. W tym czasie wsparcie objęło w sumie 6,5 mln dzieci, a do rodzin trafiło łącznie 134,4 mld zł. Wielu jednak uważa, że 500 plus powinni dostawać tylko naprawdę potrzebujący, a nie wszyscy. Rząd zastanawia się za to nad podniesieniem tego zasiłku.

Dr Patryk Wawrzyński, politolog z UMK w Toruniu uważa, że państwo opiekuńcze, którego budowę obiecuje PiS, ma tendencję do przekształcenia się w państwo ciągłego nadzoru, szczególnie gdy u władzy jest partia z zapędami autorytarnymi. System musi więc przypominać obywatelowi, że jest zależny od państwa i jego administracji, dlatego potrzebny jest rytuał aplikowania o świadczenie.

- Dzięki temu tworzona jest relacja podporządkowania urzędnikom, która obca jest klasycznym modelom państwa opiekuńczego – mówi dr Wawrzyński. - To swego rodzaju mechanizm wychowywania obywatela do wdzięczności rządzącym, bo coroczne odnawianie 500 plus rodzi poczucie, że ktoś mógłby to świadczenie polskim rodzinom odebrać. I na tej obawie kapitał polityczny próbuje generować Zjednoczona Prawica. Waloryzacja lub podniesienie 500 Plus do 700 Plus? Nie zaskakuje dyskusja o podniesieniu 500 plus o kolejne dwieście złotych na dziecko. Już samo pojawienie się tego świadczenia wywołało efekt inflacyjny, który odczuli przede wszystkim rodzice, a przy obecnej sytuacji ekonomicznej z miesiąca na miesiąc ta kwota oznacza coraz mniej. Jeśli policzymy, ile 500 plus znaczyło wobec najniższej płacy w 2016 r., a ile warte jest dzisiaj, to bardzo łatwo dostrzec, że znacznie straciło na znaczeniu jako wsparcie najbiedniejszych rodzin. Jeśli przestaniemy patrzeć na ten program jako działanie na rzecz poprawy sytuacji demograficznej, a zaczniemy traktować wyłącznie jako element państwa opiekuńczego, to pytanie nie powinno brzmieć, czy należy podnieść 500 plus, ale czy 700 plus to wystarczająca zmiana.

Dr Tomasz Markiewka, filozof z UMK w Toruniu i publicysta „Krytyki politycznej” jest przekonany, że podwyżka 500 plus jest uzasadniona ze względu na inflację i być może powinna być na stałe powiązana ze wskaźnikami inflacji. - Tak jak płaca minimalna powinna być powiązana na stałe ze średnią płacą (to znaczy, powinna wynosić np. 60 proc. średniej płacy, obliczanej co roku) – tłumaczy dr Markiewka. - To ma dwie zalety: po pierwsze są jasne, z góry wiadome reguły podnoszenia tych kwot, po drugie wysokość kwot jest niezależna od tego, co akurat sądzą albo chcą ugrać wyborczo politycy.

