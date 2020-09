Obecna wicepremier Jadwiga Emilewicz ogłosiła pod koniec 2019 roku, że zbliża się koniec programów typu 500 plus. Jak przyznała w rozmowie z Business Insider, nowych bezpośrednich dopłat, czyli programów, które polegają na przyznawaniu pewnym grupom dodatkowych pieniędzy, miało już nie być.Sytuacje zmieniła nieco pandemia. Zobacz, w dalszej części galerii - co musisz wiedzieć o programie 500 Plus.

