500 plus zagrożone? Będą cięcia w świadczeniach rodzinnych? Minister finansów zabrał głos [5.09.2020]

500 plus to program socjalny, który w znacznym stopniu pomógł Prawu i Sprawiedliwości wygrać wybory parlamentarne. Teraz nikt nie wyobraża sobie, by świadczenie 500 plus na każde dziecko zostało zabrane bądź ukrócone.

Niektórzy wieszczą jednak taki scenariusz, bo rząd będzie musiał szukać sporych oszczędności. Wszystko przez kryzys gospodarczy, jaki wywołała pandemia koronawirusa.