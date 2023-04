64. Dni Borów Tucholskich. Gwiazdą święta Tucholi będzie Gromee!

64. Dni Borów Tucholskich zaplanowano na lipiec. Gromee uświetni je swoim koncertem w sobotę, 22 lipca.

Gromee – twórca muzyki dance, pop, house i EDM. Od kilku lat współpracuje z największymi studiami na świecie, a w jego solowym projekcie śpiewało wielu znanych artystów. Rozpoznawalne hity artysty to: „Light Me Up” z Lukasem Meijerem, „Worth It”, w którym śpiewała Asdís, „Cool Me Down”, gdzie zaśpiewała gwiazda europejskiej dance music INNA, „Send My Your Love” z Antonią. Aktualnie na listach przebojów w Europie Gromee pojawił się z Iraidą i podbijają serca słuchaczy singlem „Don’t Stop the Party”.