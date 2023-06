655-lecie Koronowa. Gwiazdy rozgrzały publiczność. 17 czerwca wieczorem kolejny koncert [zdjęcia] Maja Stankiewicz

Wśród znanych wykonawców, których zaproszono do miasta z okazji 655-lecia Koronowa – Zbigniew Zaranek, zwycięzca 4 edycji The Voice Senior. Nie tylko on bawił koronowską publiczność. W sobotę 17 bm. wieczorem zaśpiewa Anna Wyszkoni