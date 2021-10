6-letni Kacper Figlewski z Brodnicy choruje na białaczkę. Pilnie potrzeba pieniędzy na lek! Poszukiwany jest też dawca szpiku kostnego

Potrzeba 320 tys. zł, aby 6-letni Kapcer Figlewski z Brodnicy mógł żyć

6-letni Kacper Figlewski z Brodnicy mając 2,5 roku zachorował na ostrą białaczkę limfoblastyczną. Po długim leczeniu chemioterapią udało mu się wygrać z chorobą. We wrześniu 2021 r. miał rozpocząć naukę w grupie 6-latków w Szkole Podstawowej nr 1. Niestety, to się jeszcze nie udało - Kacper przekroczył progu szkolnych drzwi i nie poznał swoich przedszkolnych kolegów. Wszystko dlatego, że podczas wizyty kontrolnej w szpitalu w Bydgoszczy 17 lipca 2021 r. okazało się, że w jego krwi znów są komórki nowotworowe. Komórki te zaatakowały węzeł chłonny na szyi, a Kacpra bolały nóżki - tak samo jak wtedy, gdy nowotwór zaatakował go po raz pierwszy. Biopsja potwierdziła, że szpik Kacpra w ponad 88% jest zajęty przez komórki nowotworowe. Jak przekazał nam Łukasz Figlewski, tata Kacpra chłopiec jest obecnie po trzech blokach chemii, po których wyniki badań nie były najlepsze. Obecnie przebywa w szpitalu. W środę, 20 października wymiotował i był słaby, ale mimo to ma dobre samopoczucie. Przed nim jeszcze czwarta chemioterapia, która skończy się pod koniec października. Wtedy potrzebny będzie nierefundowany lek, na zakup którego ruszyła zbiórka na stronie www.siepomaga.pl pod tym linkiem. Kwota do zebrania to ok. 320 tys. zł. Na dzień 20 października zebrano ok. 55 tys. zł.