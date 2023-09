7. Ogólnopolski Wyścig Kolarski Enea Pałuki Tour w Żninie [zdjęcia]

Kolarze wyjechali z ul. Klemensa Janickiego w Żninie (teren przy Cukrowni, gdzie znajdowała się baza zawódów), w kierunku Gąsawy. Następnie kolarze jechali do Gościeszyna, skąd przez Gołąbki, Bełki i Oćwiekę wrócili do Gąsawy. Stamtąd przez Łysinin, Folusz, Pniewy i Białożewin trasa wiodła na metę do Żnina. Trasa wynowiła 65 kilometrów.