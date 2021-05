70 rocznica połączenia Golubia i Dobrzynia. Zobacz zdjęcia z uroczystości

Dom Kultury w Golubiu-Dobrzyniu zaprasza do udziału w grze turystycznej "Szlakiem Golubia-Dobrzynia".

- Jest to specjalna odmiana gry miejskiej, w której uczestnicy mają okazję odwiedzić wybrane zaułki miasta, gdzie podążając za wskazówkami, rozwiązują przygotowane zadania. Zachęcamy do uczestnictwa w zabawie, gdyż dla osób, które wykonają "selfie" przy poszczególnych obiektach oraz podadzą prawidłowo hasło, czeka drobna niespodzianka - do odbioru na Zamku Golubskim – informuje Dom Kultury w Golubiu-Dobrzyniu