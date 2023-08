700 plus tylko dla pracujących od 2024 roku. Duże zmiany w zasadach wynagrodzenia [19.08.2023]

Płaca minimalna wzrośnie do 4 300 zł. Jak to wpłynie na pensje pracowników?

To nie wszystko – aby pracownik otrzymał tę kwotę na rękę, pracodawca musi wyłożyć aż 5 180,64 zł. Państwo będzie więc pobierać niemal 2 tysiące złotych od obu stron umowy o pracę.

Płaca minimalna w 2024: ile wyniesie od stycznia, a ile od lipca 2024 roku?

Procedura regulacji minimalnego wynagrodzenia zakłada, że do 15 czerwca Rada Ministrów przedstawia Radzie Dialogu Społecznego swoje propozycje. Ostateczne decyzje formułowane są jako rozporządzenie, wydawane przez Radę Ministrów do 15 września. Warto zaznaczyć, że nawet ewentualne modyfikacje w toku konsultacji mogą jedynie podnieść te kwoty, co stanowi gwarancję ze strony rządu.

Jeśli rzeczywisty wzrost cen w poprzednim roku różni się od przewidywanego, ustawa przewiduje zastosowanie mechanizmu korekty. Polega on na używaniu wskaźnika weryfikacyjnego, który dostosowuje minimalne wynagrodzenie obowiązujące w danym roku w zależności od różnicy między rzeczywistym a przewidywanym wzrostem cen w roku poprzednim.