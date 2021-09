77-letni bydgoszczanin ma marzenie. „Przydałby się mi telewizor. Taki z pilotem, działający”

Pan Maciej przepracował pół życia. - _Emeryturę dostaję jednak tak niską, jakbym się lenił _– mówi bydgoszczanin. - To 850 złotych miesięcznie na rękę. Pewnie, słyszałem o Polakach, co mają 2 grosze emerytury miesięcznie. W porównaniu do nich jestem bogaczem. Tyle, że jedynie w teorii. Jak zapłacę czynsz i kupię leki, zostaje mi 200 złotych na życie, czyli na jedzenie. A te leki biorę, wymieniając od góry, na głowę, na serce i biodro. Nie wykupuję wszystkich pozycji na recepcie, bo to istna litania. Wybieram te najważniejsze.

Kawalerka do kapitalnego remontu

Samotny mężczyzna mieszka w gminnej kawalerce.