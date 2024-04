7-latek zdążył wejść do tramwaju w Bydgoszczy, babcia została na przystanku. Motornicza miała stwierdzić, że jej się spieszyło

Kobieta czekała z wnukiem na przystanku w centrum Bydgoszczy, była sobota, wczesne popołudnie. Przyjechał tramwaj. Najpierw wsiadło małżeństwo. Następnie wszedł 7-letni wnuk starszej pani. Ona miała podążyć za nim, ale tramwaj ruszył. Pani zdążyła cofnąć rękę z domykających się drzwi. Inaczej, jak mówi, mogłaby ją sobie złamać. Kobieta została na zewnątrz. - Chłopcem zaopiekowali się obcy pasażerowie, którzy wysiedli z nim na następnym przystanku i moja mama do nich doszła - opowiada mama chłopca. - Mama zwróciła uwagę pani motorniczej, na co ona miała odpowiedzieć, że jej się spieszyło.

Mama chłopca dodaje: - Babcia z wnuczkiem czekali na tramwaj na przystanku, nie podbiegli do niego w ostatniej chwili, więc nie było tak, że nie zdążyli.

Miejskie Zakłady Komunikacyjne w Bydgoszczy wyjaśniły incydent dzięki analizie obrazu z kamer. - Nagrania monitoringu z tramwaju potwierdzają relację pasażerki - wskazuje Piotr Bojar, prezes bydgoskiej spółki MZK. - Na podstawie nagrań z monitoringu należy wnioskować, że brak jest jakiegokolwiek czynnika, który powodowałby rozproszenie uwagi motorniczej. Wsiadanie następowało pierwszymi drzwiami. Kierownik działu eksploatacji tramwajów otrzymał polecenie wyjaśnienia sytuacji z motorniczą i zdyscyplinowania jej, aby jednak zwrócić szczególną ostrożność w przypadku nieletnich pasażerów podróżujących pod opieką.