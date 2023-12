800 plus na konto już od stycznia 2024 roku czy będzie wyrównanie? ZUS wyjaśnia [10.12.2023 r.]

Kiedy rodzice dostaną 800 plus?

- To teraz główny temat w rozmowach ze znajomymi, którzy mają dzieci. W moim przypadku co miesiąc do domowego budżetu wpadłoby nam dodatkowo 600 złotych. Zbliżają się ferie zimowe, więc każdy dodatkowy grosz się przyda. Przeglądaliśmy z mężem oferty zimowisk dla dzieci. Naprawdę mocno podrożały w porównaniu z ubiegłym rokiem. Dlatego też dobrze by było, gdyby od razu w styczniu ZUS wypłacił nam po 800 złotych na każde dziecko. Czy tak będzie? - pyta Czytelniczka.

Od kiedy przyjmowane wnioski o 800 plus na nowy okres świadczeniowy?

Prawo do 500 plus, a od nowego roku do 800 plus, ustalane jest na okres od 1 czerwca do 31 maja następnego roku. Jednak aby świadczenie było wypłacone od początku, rodzic musiał złożyć wniosek do końca czerwca 2023 roku. Jeśli spóźnił się i przekazał dokumenty po 30 czerwca, to świadczenie otrzyma już tylko od miesiąca złożenia wniosku. Wyjątek stanowią rodzice nowo narodzonych dzieci. Oni mają trzy miesiące na złożenie wniosku. Jeżeli zrobią to w ciągu trzech miesięcy od dnia narodzin swojej pociechy, to otrzymają świadczenie z wyrównaniem. Zasada trzech miesięcy dotyczy również przypadku objęcia dziecka opieką, przysposobienia lub faktycznego umieszczenia dziecka w domu pomocy społecznej lub w pieczy zastępczej.