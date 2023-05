800 plus - od kiedy i dla kogo? Czy będzie 800 plus od czerwca? Rzecznik PiS rozwiewa wątpliwości [29.05.23 r.]

800 plus - od kiedy i dla kogo? Coraz więcej osób pyta, kiedy podwyższone świadczenie wejdzie w życie? Obietnica Prawa i Sprawiedliwości ma być uchwalona jeszcze w czasie tej kadencji Sejmu. W jakim terminie większe pieniądze trafią do rodzin? Jest kolejna odpowiedź w tej sprawie. Szczegóły na kolejnych stronach ----->

800 plus - od kiedy i dla kogo? Coraz więcej osób pyta, kiedy podwyższone świadczenie wejdzie w życie? Obietnica Prawa i Sprawiedliwości ma być uchwalona jeszcze w czasie tej kadencji Sejmu. W jakim terminie większe pieniądze trafią do rodzin? Jest kolejna odpowiedź w tej sprawie.

Na pewno 800 plus będzie wprowadzone od 1 stycznia 2024 roku; w najbliższych miesiącach pokażemy, że pieniądze na ten program będą zagwarantowane - zapewnił rzecznik PiS Rafał Bochenek. Dodał, że projekt KO dot. waloryzacji świadczenia 500 plus do 800 zł. już od 1 czerwca to "oszustwo".

- Na pewno 800 plus od 1 stycznia 2024 roku będzie wprowadzone - oświadczył Bochenek. - Pokażemy już w najbliższych miesiącach, na etapie przygotowywania budżetu, że pieniądze na ten program będą zagwarantowane - zapowiedział. Rzecznik PiS zwrócił też uwagę, że w zaproponowanym przez KO projekcie ustawy dot. waloryzacji świadczenia 500 plus do 800 złotych od 1 czerwca - nie wskazano źródeł finansowania. Zdaniem rzecznika PiS jest to "oszustwo". - Jeżeli politycy składają jakikolwiek projekt, bez wskazania źródeł finansowania, to oszukują swoich wyborów i do tego sprowadza się projekt złożony przez Donalda Tuska - ocenił.

W połowie maja prezes PiS Jarosław Kaczyński ogłosił, że świadczenie 500 plus zostanie zastąpione nową stawką - 800 plus. Rozwiązanie miałoby obowiązywać od nowego roku. O możliwej dacie rozpoczęcia wypłat świadczenia 800 plus piszemy także w naszej galerii:

To musisz wiedzieć o podniesieniu 500 plus: Od 1 stycznia ma to być 800 plus.

Zasady programu nie ulegną zmianie.

Wypłaty mają obowiązywać na każde dziecko do 18. roku życia.

