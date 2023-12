800 plus od stycznia 2024 - dla kogo powiększone świadczenie? To musisz wiedzieć przed wypłatami [29.12.2023]

Resort rodziny, pracy i polityki społecznej przypomniał w piątek w mediach społecznościowych, że od 1 stycznia 2024 r. wzrośnie wysokość świadczenia wychowawczego.

"Od 1 stycznia 2024 r. wysokość świadczenia wychowawczego 500 plus wzrośnie do 800 plus. Aby otrzymać świadczenie w wyższej wysokości nie trzeba składać żadnych dodatkowych wniosków, zmiana wysokości świadczenia nastąpi z urzędu" - podało na platformie X MRPiPS.