800 plus od stycznia 2024 roku z progiem dochodowym czy tylko dla pracujących? Polacy są podzieleni [27.11.2023 r.]

Od 1 stycznia 2024 roku kwota świadczenia wychowawczego 500 plus zostanie zwiększona do 800 zł. Pierwsze pieniądze na każde dziecko do 18. roku życia mają zostać wypłacone do 29 lutego, ale z wyrównaniem od początku stycznia. Rodzice czy opiekunowie nie muszą składać wniosków, aby dostać te środki.

Jedni Polacy są za tym, żeby świadczenie 800 plus przysługiwało tak, jak dotychczas 500 plus, czyli wszystkim rodzinom, bez względu na sytuację materialną. Inni twierdzą, że jedynie pracujący rodzice powinni dostawać te pieniądze. Kolejni przekonują, że najlepszym rozwiązaniem byłoby wprowadzenie progu dochodowego dla tego świadczenia. Oznaczałoby to, że ci najlepiej zarabiający nie dostawaliby tych funduszy, ponieważ stać ich na utrzymanie dzieci.

Ukazał się nowy raport, przygotowany przez Instytut Badań Pollster dla "Super Expressu". Okazuje się, że wielu rodaków popiera właśnie ostatni pomysł.