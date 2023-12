800 plus - oto termin wypłaty świadczenia! Taki jest harmonogram wypłat 800 plus w 2024 roku [16.12.2023 r.] OPRAC.: Magdalena Walczak-Grudzka

800 plus od stycznia 2024 roku zastąpi 500 plus - potwierdziła Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, minister rodziny, pracy i polityki społecznej i podała termin zmiany świadczenia. Już 2 stycznia 2024 roku rodzice i opiekunowie mogą spodziewać się na swoich kontach bankowych wyższych niż zwykle przelewów. Jaki będzie harmonogram wpłat 800 plus? Kto powinien złożyć nowy wniosek? Czytaj więcej.