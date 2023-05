800 plus tylko dla pracujących? Mamy jasne stanowisko rządu w sprawie pomysłów zmian [22.05.2023 r.]

Świadczenie 800 plus ma być powszechne, nie może być tutaj podziału między rodziców pracujących i niepracujących; tej zasady będziemy się trzymać - powiedziała w Polsat News minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

800 plus tylko dla pracujących? Jasna deklaracja ze strony rządu

Szefowa MRiPS odniosła się do propozycji PSL i Polski 2050, by podwyżka 500 plus obejmowała wyłącznie pracujących rodziców.

- PSL ma propozycje wprowadzenia kryterium, że ta waloryzacja dotyczyłaby tylko osób pracujących. My chcielibyśmy połączyć to również z kryterium dochodowym - poinformował w podcaście na Facebooku Szymon Hołownia. Podkreślał również, że podniesienie świadczenia 500 plus w formie zaproponowanej przez PiS będzie impulsem inflacyjnym.