Abonament RTV 2024. Zobacz ile wynoszą stawki na ten rok i kto jest zwolniony z opłat [10.02.2024]

Wysokość abonamentu RTV w 2024 roku

Zniżki na abonament radiowo-telewizyjny w 2024 roku

Termin płatności abonamentu RTV

Rejestracja odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych

Czy płacąc za telewizję kablową lub satelitarną trzeba dodatkowo płacić abonament RTV?

Kontrole obowiązku rejestracji odbiorników RTV

Do kontroli uprawnieni są pracownicy Poczty Polskiej SA. Mają oni obowiązek okazać upoważnienie do wykonywania czynności kontrolnych w zakresie obowiązku rejestracji odbiorników rtv i uiszczania opłat abonamentowych za ich używanie, legitymację służbową, a na żądanie kontrolowanego również dowód osobisty. Osoba kontrolowana powinna umożliwić przeprowadzenie kontroli obowiązku rejestracji odbiorników rtv lub okazać dowód potwierdzający rejestrację odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych. Poczta Polska SA jest uprawniona do żądania wykonania obowiązku rejestracji odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych w drodze egzekucji administracyjnej.

Kara za brak rejestracji odbiorników RTV w 2024 roku

Kto jest zwolniony z abonamentu RTV w 2024 roku?

Jest sporo grup osób mających prawo do zwolnienia z abonamentu. Warunkiem koniecznym do uzyskania zwolnienia od opłat abonamentowych jest dopełnienie formalności w placówce pocztowej Poczty Polskiej SA tj. przedstawienie dokumentów potwierdzających uprawnienie do zwolnienia od opłat oraz złożenie oświadczenia o spełnianiu warunków do korzystania z tego zwolnienia. Zobacz w galerii kto może nie płacić abonamentu RTV.