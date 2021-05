Polski Ład - to chce wprowadzić PiS. Ważne założenia - emerytury, podatki, kredyty mieszkaniowe [17.05.2021 r.]

W sobotę, 15 maja, Zjednoczona Prawica przedstawiła założenia programu Polski Ład. To wielki plan, w którym zakłada się m.in. duże zmiany w podatkach, emeryturach, świadczeniach społecznych, rozwiązaniach dla przedsiębiorców. Co znalazło się w zaprezentowanym na sobotniej konwencji planie? Przejdź do galerii, by się dowiedzieć - każdy slajd poświęcony jest osobnej tematyce.