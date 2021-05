Abonament RTV - te osoby w pierwszej kolejności mogą otrzymać wezwania do zapłaty [19.05.21]

Do dłużników abonamentowych Poczta Polska wysyła wezwania do zapłaty. Jak można w nich przeczytać, na uregulowanie całej zaległości, adresat ma siedem dni.

Natomiast wezwanie nie przyjdzie do tych, którzy w ogóle nie zarejestrowali odbiorników. Nawet, jeśli nie płacą abonamentu radiowo-telewizyjnego, to nie poniosą żadnych konsekwencji, bo nie widnieją w kartotece poczty.

Akcja ściągania opłat za abonament RTV. Co to jest metoda na książeczkę?

Jak już wspomnieliśmy, wezwania do zapłaty zaległego abonamentu RTV może do abonenta wysyłać jedynie Poczta Polska.

Jednak co jakiś czas oszuści próbują nas naciągnąć. W tym celu wysyłają fałszywe wezwania do zapłaty. Wysyłali już m.in. "Wezwanie do zapłaty - ostateczne", które wyglądało bardzo wiarygodnie. Wykorzystano w nim nazwę i zniekształcone logo firmy windykacyjnej. W treści wezwania można przeczytać, że jeśli w ciągu siedmiu dni zapłacimy 79,90 zł, czyli tzw. należność główną za zaległy abonament radiowo-telewizyjny, to całe zadłużenie zostanie nam umorzone. Nie będziemy musieli też płacić odsetek ustawowych i kosztów windykacyjnych. Autorzy pisma grozili, że "egzekucja długu jest nieunikniona" oraz że "dokonują umieszczenia nazwiska niewypłacalnego dłużnika w Rejestrze Biura Informacji Gospodarczej".